    عربي وإقليمي

    نادي الأسير الفلسطيني: 19 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة

      أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أن حصيلة الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، بلغت أكثر من 19 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة قبل نحو 700 يوم.

      وأوضح النادي أن هذا الرقم لا يشمل الاعتقالات في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، مشيراً إلى أن مصطلح “حالات الاعتقال” يشمل من جرى اعتقالهم وأبقوا رهن الاحتجاز، إضافة إلى من أفرج عنهم لاحقاً.

      ووفق التقرير، فقد بلغت حصيلة الاعتقالات بين صفوف النساء منذ اندلاع الحرب أكثر من 585 حالة، وتشمل نساء من أراضي 1948 ومن الضفة الغربية، إضافة إلى بعض الحالات من غزة، فيما لا يتضمن هذا الرقم العدد الدقيق للنساء المعتقلات من القطاع، والمقدّر بالعشرات.

      كما أشار النادي إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في الضفة وصل إلى ما لا يقل عن 1550 طفلاً.

      أما على صعيد الشهداء داخل المعتقلات، فقد استشهد منذ بدء الحرب ما لا يقل عن 77 معتقلاً، بينهم 46 من غزة، في حين لا تزال ظروف استشهاد عشرات المعتقلين الآخرين من القطاع مجهولة في ظل سياسة الإخفاء القسري.

      ولفت التقرير إلى أن جثامين 74 من الشهداء المعتقلين الذين أعلن عن استشهادهم منذ بدء العدوان ما زالت محتجزة لدى الاحتلال، من بين 85 شهيداً يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

      وأكد نادي الأسير أنه لا يوجد حتى الآن تقدير دقيق لعدد المعتقلين من غزة داخل معتقلات ومعسكرات الاحتلال، باستثناء ما أعلنته إدارة السجون بشأن تصنيف 2,662 أسيراً باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، مشدداً على أن الأعداد الحقيقية تظل غير معروفة بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين من القطاع.

      المصدر: وكالة وفا

      “صوت هند رجب”… فيلم يفضح جرائم الاحتلال في مهرجان البندقية

      لبنانية عالقة في غزة تناشد الخارجية التدخل لإعادتها مع عائلتها إلى الوطن

      معاناة الفلسطينين في النزوح بسبب الاعتداءات المتزايدة

