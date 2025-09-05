الشيخ حمود: الدولة في يدها أوراق قوية لماذا تلتزم فيما إسرائيل لم تلتزم بشيء؟

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي: “إن الذين يحتفلون فعلا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اليمنيون، ليس فقط لانهم يجمعون الملايين في الساحات بمناسبة المولد، بل لانهم لا يزالون يطلقون الصواريخ رغم خسائرهم ورغم سقوط رئيس الحكومة ومعه عدد كبير من الوزراء شهداء. أما احتفالاتنا فهي حجة علينا لاننا لا نطبق ما في القرآن ولا تعاليم رسول الله”.

أضاف: “يستطيع حكامنا لو ارادوا، ان يعتمدوا على وقائع ناطقة، ليعلنوا تمردهم على السياسة الاميركية الداعمة للصهاينة، ولكنهم لا يفعلون. ألا يكفي أن يعلن نتنياهو أمام الخريطة أنه يسعى الى اسرائيل الكبرى ‏وأنه موكل من الإله لتحقيق هذا الحلم الصهيوني؟ ألا يكفي هذا ليدّل على أنه لا اتفاقات مع العرب، وأن هذا هو إلغاء لكامب دايفيد ووادي العرب وأوسلو، وكل التطبيع؟”.

وتابع: “في لبنان، غارات تحذيرية إسرائيلية على قوات الأمم المتحدة، اغتيالات يومية، قصف يومي، اختراق يومي مستمر لوقف إطلاق النار، والدولة مستعجلة لإرضائهم، في يدكم أوراق قوية، لماذا هذا الضعف؟ اسرائيل لم تلتزم بشيء، لماذا تلتزمون وتسارعون وتشقون الصف الوطني؟ اين السيادة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام