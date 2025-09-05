الجمعة   
    لبنان

    الشيخ الخطيب طالب رئيس الجمهورية بالدعوة الى حوار وطني

      رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة ان ميثاق الامم المتحدة انتهى ولم ننل منه غير السراب، وما تزال جراحنا تنزف في فلسطين وفي لبنان والعالم العربي والاسلامي وفي كل بقعة من بقاع المستضعفين في العالم حيث نسلِّم له  مصائرنا.

       ولفت اننا نواجه كعرب ومسلمين اليوم  تحولات دولية كبرى لصياغة عالم جديد وعلى اساس موازين قوى جديدة على حساب مصالحنا ووجودنا.

      وجدد الشيخ الخطيب مطالبته “رئيس الجمهورية المؤتمن على البلاد والدستور  وحفظ السلم الاهلي والعيش المشترك، بالدعوة الى حوار وطني لمناقشة موضوع السلاح والخروج بحل يحقق المصلحة الوطنية ويضع حدا لطروحات الفتنة التي يحاول البعض جر البلد اليها، تحقيقا لاهداف العدو التي عجز عن تحقيقها بالحرب”. وقال :”ان التهديد الصهيوني للبنان يتطلب توحد اللبنانيين جميعا تحت كنف الدولة القوية العادلة، لا شهر السيوف على من ضحى باغلى ما لديه ووقف امام العدو حفظا لسيادته وكرامة شعبه”.

      ورأى ان”الحكومة اللبنانية اليوم أمام مفصل تاريخي” داعيا اياها الى ان “تستفيد من التجارب السابقة التي أودت بالبلد إلى مهالك مكلفة بشريا وماديا”.

