    لبنان

    حزب الله وأهالي بلدة عدشيت شيّعوا الشهيد رضا زريق

      شيّع حزب الله وأهالي بلدة عدشيت الجنوبية، يوم الجمعة، الشهيد رضا علي زريق، الذي ارتقى في العدوان الجوي منذ يومين على منطقة الزرارية، وذلك في موكبٍ حاشد.

      شارك في التشييع رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك، وعدد من علماء الدين، وعوائل الشهداء، وأهالي القرى المجاورة. وتقدّم موكب التشييع الفرق الكشفية التي حملت صور الشهداء.

      وبعد المراسم التكريمية، أمّ الشيخ علي حايك المصلّين على الجثمان، ليجوب بعدها النعش شوارع بلدة عدشيت، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      إضافة بنود جديدة إلى جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة.. ومشاركة الثنائي غير محسومة

      بري: لا حلّ لأزمات لبنان إلا بالالتزام الكامل بدستور الطائف

      مصادر للمنار : بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر على تعاون حزب الله حتى في جنوب الليطاني

