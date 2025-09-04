“صوت هند رجب” يحصد تصفيقًا حارًا استمر 23 دقيقة في مهرجان البندقية السينمائي

حصد فيلم “صوت هند رجب”، الذي يروي قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات) التي استشهدت في غزة على يد الاحتلال في كانون الثاني/ يناير 2024، تصفيقًا واقفًا دام نحو 23 دقيقة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في واحدة من أطول موجات التصفيق في تاريخ المهرجان.

الفيلم من إخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية، ويعيد تصوير الساعات الأخيرة المؤلمة في حياة هند، التي علقت داخل سيارة أُطلقت عليها النيران. ويستند العمل إلى تسجيلات حقيقية لمكالماتها مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تستغيث طلبًا للنجدة.

ترك الفيلم أثرًا عاطفيًا بالغًا على الحاضرين، إذ غصّت القاعة بالدموع، وردّد بعضهم هتافات “حرّروا فلسطين”، بينما لوّح آخرون بالأعلام الفلسطينية.

وحظي العمل بدعم عدد من الأسماء البارزة في هوليوود، من بينهم براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون، وجوناثان غليزر. وكان فينيكس ومارا حاضرين على السجادة الحمراء إلى جانب المخرجة.

كما جرى اختيار الفيلم لتمثيل تونس رسميًا في منافسات جائزة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار 2026.

ورغم الحفاوة الكبيرة، لفت بعض النقاد إلى أن توزيع الفيلم عالميًا، ولا سيما في الولايات المتحدة، قد يواجه تحديات سياسية نظرًا لحساسية موضوعه. غير أن بن هنية شددت على أن: “قتل طفل لا ينبغي أن يكون قضية خلافية… إنه جريمة.”

