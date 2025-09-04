اليمن | احتشاد مليوني تاريخي في ميدان السبعين احتفالًا بالمولد النبوي الشريف

شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء اليوم احتشادًا مليونيًا تاريخيًا غير مسبوق لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1447هـ في مشهد إيماني وروحاني عظيم عكس عمق ارتباط الشعب اليمني برسول الله محمد (ص).

واكتظت ساحة الاحتفال ومحيطها بمئات آلاف المشاركين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر من مختلف المحافظات رافعين اللافتات الخضراء والشعارات المعبرة عن الولاء للرسول الكريم والانتماء لنهجه.

وتميزت الفعالية بزخمها الكبير ومظاهر البهجة التي عمت الحاضرين وسط تنظيم واسع أتاح المجال لعرض فقرات إنشادية وخطابية جسدت مكانة الرسول في قلوب اليمنيين ورسخت قيم المحبة والتآخي والصمود في مواجهة التحديات.

ويُعد هذا الحشد المليوني الأضخم في تاريخ الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في اليمن ليؤكد مجددًا أن المناسبة تمثل محطة جامعة لتجديد العهد مع الرسول الأكرم والتمسك بهويّة الإيمان.

المصدر: يونيوز