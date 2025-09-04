الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغلاته في الجنوب السوري ويداهم منازل بريف درعا

نفّذ رتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء – الخميس، عملية مداهمة في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

ووفق مصادر إعلامية محلية، دخلت قوة عسكرية تضم ثماني آليات إلى القرية، تبعتها عشر مركبات أخرى، حيث جرى تفتيش منزلين من دون تسجيل أي اعتقالات.

وتندرج العملية ضمن سلسلة من التوغلات والانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في محافظات الجنوب السوري وأجزاء من ريف دمشق.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت الأربعاء عن خمسة شبان من أصل سبعة من قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة، بعد أن اقتادتهم فجراً إلى داخل الأراضي المحتلة وأعادتهم في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وفي 29 آب/أغسطس، أعلن جيش الاحتلال اعتقال مواطنين سوريين خلال عمليات ليلية في جنوبي سوريا، بزعم ضلوعهم في “نشاطات إرهابية” ضد قواته.

وترافق هذا التصعيد مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق محافظتي درعا والقنيطرة، إضافة إلى توغلات متكررة لآليات الاحتلال داخل ريف القنيطرة.

المصدر: مواقع