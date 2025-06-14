لبنان

قبلان: الردّ الإيراني “ساحق ومزلزل”

أعلن المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، أنّ الدمار الذي أصاب “تل أبيب” وبقية المناطق المحتلة جرّاء الهجمات الإيرانية أمس “لا مثيل له من قبل”.

واعتبر قبلان، في بيان، أنّ “ما تقوم به إيران عمل ساحق ومزلزل، وهو برسم الإخوة العرب والبلاد الإسلامية”، موضحاً أنّ “إيران، بردّها الساحق هذا، تُشكّل ضمانة وجودية للمنطقة وللتاريخ، واللحظة تستدعي شراكة إسلامية-عربية للخلاص من أسوأ كابوس يهدد المنطقة”.

وأشار إلى أنّ “النتائج السياسية للرد الإيراني أكبر بكثير من قدرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وتل أبيب وراعيها الأميركي على تحمّلها”.

وأضاف أنّه “رغم الشراكة الأميركية – الإسرائيلية وبعض الأطلسية في العدوان على إيران، بدت إيران مركز المنطقة وأحد أعمدة التاريخ الجديد، واللحظة تستدعي وقفة عربية-إسلامية للخلاص من أخطر شياطين العالم”.

وكانت إيران قد أطلقت، مساء أمس، عملية “الوعد الصادق 3″، التي استهدفت مراكز عسكرية وقواعد جوية صهيونية “كانت مصدر العدوان على إيران”، إضافة إلى منشآت صناعية عسكرية استُخدمت لإنتاج الصواريخ ومعدات أخرى، “لارتكاب الجرائم ضد الشعوب المقاومة في المنطقة”، بحسب ما أفاد به الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام