عربي وإقليمي

إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية بحقها

بعث المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات المتعمدة التي شنّها العدو الاسرائيلي على المدنيين والبُنى التحتية والمنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وأفادت وكالة “تسنيم” بأن المندوب الإيراني أكد في رسالته أن “الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية والمستشفيات والمدنيين والبُنى التحتية للطاقة والعلماء، والمنشآت النووية السلمية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويشكّل جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية”.

وأرفق المندوب الإيراني رسالته بتقرير لوزارة الخارجية الإيرانية، يتضمن تفاصيل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حرب الـ12 يوماً، التي شنتها إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها.

وأكد التقرير استشهاد 1100 مدني إيراني، بينهم 132 امرأة و45 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5700 شخص، مشيراً إلى أن هذه الجرائم المروعة تعد انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

قاليباف: خرجنا من حالة الصدمة خلال ساعات

وفي السياق ذاته، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الامام السيد علي خامنئي تواجد في غرفة القيادة، خلال الحرب الأخيرة مع كيان الاحتلال، الشهر الماضي.

وأضاف قاليباف، في مقابلة مطوّلة “أصدر الامام خامنئي، من غرفة القيادة توجيهاته ميدانيًا للقادة الجدد، ما أسهم في إخراج القوات المسلحة من حالة الصدمة خلال ساعات قليلة”.

وأزاح قاليباف، الستار عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور القيادة العليا في بلاده والتماسك الشعبي، وتحديث الخطط العسكرية، مشيراً إلى أن”90% من الهجمات الصاروخية الإيرانية في النصف الثاني من الحرب كانت ناجحة”، وأن عدد الجرحى الإسرائيليين بلغ 3520، ما يُرجح سقوط أكثر من 500 قتيل.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن “القادة الإيرانيين الذين تسلموا زمام الأمور خلال المعركة ضد تل أبيب، تحركوا بسرعة، وأطلقوا 150 صاروخاً على إسرائيل، خلال 17 ساعة من بدء العدوان”.

وأكد قاليباف على التنسيق الكامل بين العدو والولايات المتحدة في هذه الحرب، وأضاف أنّ الكيان لن يقوم بأي إجراء عسكري أو سياسي أو دولي دون تنسيق مع أميركا، “لذا ينبغي البحث عن الجذر الأساسي لهذه الحرب في سياسات البيت الأبيض”، حسبما أكد قاليباف.

المصدر: تسنيم