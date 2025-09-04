القوات المسلحة اليمنية تجدد استهداف “مطار اللد” بصاروخ “ذوالفقار”

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن “القوة الصاروخية اليمنية نفّذت صباح الخميس عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي من طراز “ذو الفقار”، وذلك في إطار الرد على جرائم العدو الصهيوني ونصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأوضح سريع في بيان له، الخميس، أن “الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، بفضل الله، رغم التحليق المكثف للطيران المعادي وفشل كافة منظومات الدفاع الجوي الصهيونية والأمريكية في اعتراضه”، وأشار إلى أن “العملية أحدثت حالة من الهلع في الكيان المؤقت، وأدت إلى هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ، وتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار اللد، الذي يُعد من أبرز البنى التحتية الحيوية لدى العدو”.

وشدد سريع على أن “هذه العملية تأتي ردًّا على الجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، من قتل وتجويع وحصار، وفي إطار الردّ الأولي على الاستهداف الصهيوني للأراضي اليمنية”، ولفت إلى أن “الموقف العربي والإسلامي المتخاذل، بل والمتواطئ، يشجّع العدو على المضي قدمًا في تنفيذ مخططه الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني”، محذّرًا من أن “صمت الأنظمة سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر”.

وأكد سريع أن “الشعب اليمني سيواصل إسناده الكامل والمستمر لأبناء غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار”، داعيًا “الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد وتحمل المسؤولية الدينية والإنسانية”.

المصدر: المسيرة نت