القوات اليمنية: نفذنا عمليتين ضد العدو الإسرائيلي في القدس وحيفا المحتلتين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء الأربعاء أن “القوة الصاروخية في القوات اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً استهدفت هدفًا مهمًا وحساسًا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ من نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”.

وقال البيان “نفذ سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بطائرة مسيّرة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، بفضل الله”، وأضاف أن “هذه العمليات تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الردّ الأوليّ على العدوان الإسرائيلي على بلدنا”.

ولفت البيان إلى أن “هذه العمليات العسكرية النوعية تأتي وأبناء اليمن الحرّ المستقل، ومعهم كل الأحرار في هذه الأمة، يستعدون لإحياء المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد من جعل للعرب اسمًا وتاريخًا وهوية، فوحّدهم في أمة إسلامية واحدة، وقادهم بعون الله إلى العزّة والقوة والانتصار، وأوصاهم بنصرة المظلوم، والوقوف في وجه أعداء الأمة، وعدم موالاتهم”.

المصدر: موقع المنار