أسطول المساعدات يغادر مجددًا نحو غزة انطلاقًا من برشلونة

أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويقل مئات الناشطين، مجددًا إلى غزة اليوم الاثنين حوالي الساعة 17:30 ت.غ، انطلاقًا من ميناء برشلونة، بعد أن اضطر سابقًا للعودة بسبب رياح قوية.

وقال منظمو “أسطول الصمود العالمي”، الذي تضمّن نحو 20 سفينة غادرت المدينة الأحد بهدف “فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة في غزة”، إن العودة كانت نتيجة “أحوال الطقس غير الآمنة”.

وأوضحوا أنه جرى “تجربة بحرية ثم عدنا إلى الميناء بانتظار أن تمر العاصفة”، مشيرين إلى رياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترًا في الساعة، وأضافوا: “اتخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين والمحافظة على نجاح مهمتنا”.

ويشارك في الأسطول ناشطون من عشرات الدول، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ، والممثلان الإيرلندي ليام كنينغهام والإسباني إدوارد فرنانديز، إضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات عامة، بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة منتصف أيلول/سبتمبر، في حين كانت إسرائيل قد منعت محاولتين سابقتين للناشطين لإيصال مساعدات بحراً إلى القطاع الفلسطيني في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت المجاعة في غزة، محذرة من أن نحو 500 ألف شخص يواجهون ظروفًا “كارثية”.

