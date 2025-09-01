غزة | في اليوم الـ696 من حرب الإبادة… عشرات الشهداء في قصف للمستشفيات ونسف للمنازل

في اليوم الـ696 من حرب الإبادة على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع، فقصف مستشفى شهداء الأقصى ونفذ عمليات نسف للمنازل، كما واصل استهداف مدينة غزة في إطار العملية التي أعلن عنها، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وسط موجة نزوح.

وفي السياق، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 29 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 16 في مدينة غزة، و5 من منتظري المساعدات جنوبي القطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 7 أشخاص في يوم واحد نتيجة التجويع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد ضحايا التجويع ارتفع إلى 339، بينهم 124 طفلا.

وكان مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح قد أفاد بوفاة الفتاة شيماء الأشرم صباح أمس الأحد بسبب سوء التغذية ونقص العلاج.

من جهته قال المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية في غزة رأفت المجدلاوي، إن الإعلان الأممي الرسمي عن المجاعة في القطاع لم يؤد إلى تدخلات إنسانية فعالة.

وأشار إلى أن قدرة المنظومة الصحية في غزة لا تتجاوز 30%، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني، ووصوله إلى مرحلة كارثة.

وأضاف “الموت في غزة مستمر بسبب المجاعة والقصف الإسرائيلي.. الوضع كارثي بسبب نقص الغذاء والدواء”.

كما قالت سونام دراير، قائدة الفريق الطبي لمنظمة “أطباء بلا حدود” في مدينة غزة للجزيرة، إنه لم يحدث أي تغيير في القطاع بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا هناك.

وأكدت أن الناس في غزة لا يزالون يتضورون جوعا بسبب نقص الإمدادات.

وأضافت “كنت هنا (في غزة) قبل 3 أشهر وعدت لأجد الوضع يزداد ترديا. لقد شاهدت الناس وقد فقدوا الكثير من وزنهم.. وهذا يعني أنهم لا يتماثلون للشفاء. كما عاينت مرضانا فوجدتهم يعانون نقصا حادا في العناصر الغذائية الحيوية”.

تطورات العدوان

وفيما يتعلق بتطورات العدوان اليوم الاثنين، فقد ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعاً للمواطنين بالقرب من مفترق أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

هذا وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول 5 شهداء بينهم امرأتان من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي القطاع.

ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة؛ جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين محيط مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوبي المدينة.

كذلك، استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين، جراء قصف الاحتلال على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

إلى ذلك، استشهدت مواطنة برصاص قوات الاحتلال محيط منطقة الإقليمي في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس.

واستشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب مساعدات الموت “نيتساريم”، وهو من سكان حي الأمل بخان يونس ونازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت شنّت فيه قوات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة غزة وحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية في شارع النفق شمالي مدينة غزة.

كما ارتقى 5 شهداء ايضاً وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة دبابش فجر اليوم بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم خيمة نازحين في محيط مؤن الشاطئ غربي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ شمال غربي المدينة.

إضافة إلى ذلك، أصيب مواطنون بقصف إسرائيلي داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- 63 ألفًا و 459 شهيدا بالإضافة إلى 160 ألفًا و256 جريحا، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: مواقع إخبارية