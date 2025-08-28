اليمن يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأخير دليل افلاس.. والمشاط: لن يهز شعرة منا

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، المشير الركن مهدي المشاط، أن الضربات الصهيونية على صنعاء “فاشلة وستظل فاشلة”، مشدداً على أن “ذراع اليمن الطولى ستلقن العدو الدرس اللازم”.

وفي تصريح له عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على العاصمة اليمنية، قال المشاط: “قيادة الكيان تكذب على مغتصبيها بأخبار مزيفة، ونتنياهو يجر كيانه إلى نهايته المحتومة”، مضيفاً أن “المنطقة لن تهدأ بوجود هذا الكيان الطارئ والزائل والمجرم”.

الرئيس المشاط دعا جميع أبناء المنطقة إلى “توحيد الجهود في مواجهة هذه الغدة السرطانية واستئصالها”، مضيفاً: “الكيان الصهيوني هو المشكلة، وكل تأخير في مواجهته يعني مزيدًا من الدماء والدمار”.

ووجّه خطابًا مباشرًا إلى رئيس حكومة الاحتلال قائلاً: “دخلت في تحدٍ مع شعب لست بمستوى نزاله، وعبثك في المنطقة لن ينقذك من أزماتك الداخلية”، مشيراً إلى أن “نتنياهو فاشل، ويحاول التغطية على سقوطه السياسي بعربدته العدوانية”، وختم بالقول: “ضرباتكم لن تهز شعرة من رأس أصغر طفل منا”.

من جهته، دان المكتب السياسي لأنصار الله بشدّة الغارات الإسرائيلية على صنعاء، واصفاً إياها بأنها “عدوان جديد في أقل من أسبوع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني”.

وقال المكتب في بيان إن “العدو الصهيوني يحاول مجددًا الترويج لانتصار وهمي لرفع معنويات مغتصبيه، بعدما فشل في وقف تأثير الضربات اليمنية”، مضيفًا أن “العدوان يؤكد فشل العدو استخبارياً وعسكرياً، وكشف هشاشة جبهته الداخلية أمام العمليات اليمنية المستمرة”.

وأكد البيان أن “الموقف اليمني في إسناد الشعب الفلسطيني ودعم غزة ثابت ولن يتأثر بأي تصعيد”، مشيرًا إلى أن “العدو يسعى للقتل والتوسع بلا حدود، وعلى الأمة أن تخرج من حالة الصمت وتتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا التهديد”.

المصدر: مواقع إخبارية