عربي وإقليمي

اقتحامات واعتقالات في نابلس وبيت لحم وجنين وهدم منشآت بالأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس، وفرضت حصاراً مشدداً على بلدتها القديمة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت طوقاً أمنياً على البلدة القديمة، وشرعت في مداهمة منازل المواطنين، وأجبرت عدداً من العائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتها بالعودة عند ساعات المساء.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت قناصتها في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط نابلس، كما اقتحمت عدداً من المحال التجارية في منطقة رأس العين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن المعتقلين هم: ثابت أشرف العمور (21 عاماً)، سفيان عودة العمور (32 عاماً)، أحمد يوسف العمور (22 عاماً)، ومحيي أحمد العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، إضافة إلى خليل عبد الرحمن أبو سرور (32 عاماً) من مخيم عايدة شمال المحافظة، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث داهمت عدة أحياء وانتشرت فرقة مشاة على أطراف البلدة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة اليامون غرب المدينة، وانتشرت في شوارعها بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت منزل المواطن جعفر عبد الكريم وفتشته وحطمت محتوياته.

من جانب آخر، أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في مخيم جنين، تبين أنه ناجم عن تدريبات ميدانية ينفذها جيش الاحتلال داخل المخيم، في إطار العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها وبلدات وقرى المحافظة منذ الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 45 مواطناً وإصابة العشرات، إضافة إلى تنفيذ حملات اعتقال واسعة وتدمير المنازل والمنشآت والبنية التحتية، خاصة في مخيم جنين.

وفي بيت لحم، أقدم مستعمرون، أمس الثلاثاء، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا جنوب شرق المحافظة. وقال رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة إن مجموعة من المستعمرين قطعت أشجار زيتون في منطقة “جبل القرن” تعود ملكيتها لورثة المواطن عبد الهادي محمد المطور.

يشار إلى أن المستعمرين أقاموا في 13 تموز/يوليو الماضي بؤرة استعمارية في منطقة “جبل القرن”، واتخذوها منطلقاً لتصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين في قرية المنيا.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة عقابا شمال المحافظة، وداهمت منزلي الشهيدين عبد الرؤوف المصري وأحمد وليد أبو عرة، قبل أن تنسحب. وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بهدم منزلي الشهيدين أواخر تموز/يوليو الماضي.

كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم محال ومنشآت تجارية في قرية حوسان غرب بيت لحم. وأفاد مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، بأن الإخطارات شملت منشآت في منطقة “المشاهد” على المدخل الغربي للقرية، تعود ملكيتها للمواطنين: علي لافي شوشة (بيت متنقل/بقالة)، أحمد مصطفى حمامرة (مواد بناء)، عبد الحي عبد العزيز شوشة (مغسلة سيارات)، الشقيقين أشرف ومحمد جعافرة (محل لبيع أدوات مستعملة)، وضياء زعول (مغسلة سيارات) في منطقة الشرفا.

وفي الأغوار الشمالية، هدمت قوات الاحتلال الليلة الماضية خيمة واحتجزت مالكها في عين الحلوة، تعود للمواطن قدري دراغمة، علماً بأن الخيمة بديلة عن خيام سبق أن هدمها الاحتلال قبل أيام. كما سرق مستعمرون خيمة أخرى تعود للمواطن محمد دراغمة في منطقة الفارسية، في إطار سياسة التضييق لدفع المواطنين على ترك مساكنهم والرحيل عنها.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب، مساء أمس، جراء هجوم نفذه مستعمرون على أهالي مسافر يطا جنوب المحافظة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات، بينها ثلاث لمتضامنات أجنبيات وشاب فلسطيني، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال الناشط أسامة مخامرة إن المستعمرين هاجموا المواطنين والمتضامنين في خربة اقواويص شرق بلدة يطا، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض. وصعّد المستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، في إطار محاولات تهجيرهم قسراً من أراضيهم.

المصدر: موقع المنار