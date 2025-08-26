لبنان

إعلام المؤتمر الشعبي اللبناني يطالب وزير الخارجية باستدعاء السفيرة الأميركية للاحتجاج على إهانة برّاك للإعلاميين في القصر الجمهوري

طالبت أمانة الإعلام في المؤتمر الشعبي اللبناني وزير الخارجية اللبنانية باستدعاء السفيرة الأميركية في لبنان، للاحتجاج رسمياً على الإهانة التي وجهها المبعوث الأميركي طوم برّاك للإعلاميين في القصر الجمهوري.

ولفتت الأمانة إلى أن برّاك الذي وصف يوماً مزارع شبعا اللبنانية بأنها أشبه بمزارع كنتاكي، ما كان ليتجرأ على إهانة الإعلاميين، والتفوّه بكلمات تعبر عن ذاته، لو لقي الرد الرسمي اللبناني المناسب في ذلك الحين.

ونوّه البيان بموقف نقابة المحررين اللبنانية من كلام برّاك غير اللائق بحق كل اللبنانيين وليس فقط الإعلاميين، معرباً عن أسفه لبعض الردود الرسمية اللبنانية التي لم تسمِ بارّاك بالاسم، وكذلك غياب ردود فعل ما يسمى جماعة السيادة والاستقلال، مطالباً كل وسائل الإعلام التي كان لها مندوبون في القصر الجمهوري في خلال المؤتمر الصحفي لبارّاك، بمقاطعته حتى يعتذر عن الإهانة المقرفة التي خرجت من لسانه المقرف.

المصدر: مواقع