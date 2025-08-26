لبنان

وفد قيادي من حزب الله يلتقي بممثلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب

التقى وفد قيادي من حزب الله يترأسه عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق محمود قماطي، بممثلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب، وذلك في مركز جبهة العمل الإسلامي في برجا، بحضور رئيس جبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد، ممثل عن الوزير السابق طارق الخطيب، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، ممثلين عن حركة أمل، الحزب القومي السوري الاجتماعي، حزب المؤتمر الشعبي اللبناني، جبهة العمل، حزب التوحيد العربي، الحزب الديمقراطي اللبناني، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدات المنطقة.

وتخلل اللقاء كلمات لكل من أحمد الحاج باسم لقاء الأحزاب في إقليم الخروب، ولنادر فواز باسم فعاليات إقليم الخروب، وللمربي الاستاذ حسيب الخطيب، ولعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، ولرئيس جبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير جعيد، أكدوا خلالها على أهمية التمسك بعوامل قوة لبنان بمواجهة المشاريع الإسرائيلية التي تستهدف وطننا لبنان من جنوبه إلى شماله، والتمسك بالمقاومة وسلاحها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب العدو من كل الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، محذرين من كل المؤامرات التي يحيكها الموفدون الأمريكيون.

المصدر: موقع المنار