رسوم ترمب تهدد بقضم 0.8 من النمو الاقتصادي الهندي

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار اليوم السبت إن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، لكن هناك خطوطاً حمراء يتعين على نيودلهي الدفاع عنها، وذلك قبل أيام من دخول رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ.

وتواجه السلع الهندية رسوماً جمركية أميركية إضافية تصل إلى 50 في المئة، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها واشنطن، بسبب مشتريات البلاد المتزايدة من النفط الروسي. وبدأ سريان رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة بالفعل، بينما من المقرر تطبيق النسبة المتبقية البالغة 25 في المئة اعتباراً من الـ27 من أغسطس (آب) الجاري.

هل تتراجع التعريفة الجمركية؟

وألغيت الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها مفاوضو التجارة الأميركيون إلى نيودلهي في الفترة من الـ25 إلى الـ29 من أغسطس، مما بدد آمال إمكان خفض الرسوم أو تأجيلها.

وقال جيشينكار خلال فعالية نظمتها صحيفة “إيكونوميك تايمز” في نيودلهي، “لدينا بعض الخطوط الحمراء في المفاوضات، يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها”، وخص بالذكر مصالح المزارعين وصغار المنتجين في البلاد.

وانهارت محادثات التجارة بين الهند والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بسبب رفض الهند فتح قطاعي الزراعة والألبان الضخمين. وتبلغ قيمة التجارة بين أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر اقتصاد أكثر من 190 مليار دولار.

وقال جيشينكار “من حقنا اتخاذ قرارات تصب في مصلحتنا الوطنية”.

وقال محللون في “كابيتال إيكونوميكس” أمس الجمعة إنه في حال سريان الرسوم الجمركية الأميركية كاملة، فإن الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي الهندي سيبلغ 0.8 نقطة مئوية في العامين الحالي والمقبل. وأضافوا “الضرر على المدى الطويل ربما يكون أكبر، إذ قد تضعف الرسوم الجمركية المرتفعة جاذبية الهند كمركز صناعي عالمي”.

تصعيد هندي واستياء بالغ

ووصف الوزير الهندي قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن السياسة التجارية بأنها “غير عادية”.

وقال جيشينكار “لم يسبق أن جاء رئيس أميركي يدير سياسته الخارجية بمثل هذه العلنية كالرئيس الحالي، وهذا يمثل انحرافاً عن الأسلوب التقليدي في إدارة الأعمال مع العالم”. وأضاف أن قلق واشنطن في شأن مشتريات الهند من النفط الروسي لا يسري على كبار المشترين الآخرين مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وتابع قائلاً “إذا كانت الحجة هي النفط، فهناك مشترون كبار آخرون. وإذا كانت الحجة هي من يتاجر أكثر (مع روسيا)، فهناك تجار أكبر”.

وأردف أن التجارة بين روسيا وأوروبا أكبر من التجارة بين الهند وروسيا.

وقال الوزير أيضاً إن مشتريات الهند من النفط الروسي لم تطرح في المحادثات التجارية السابقة مع الولايات المتحدة قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية.

المصدر: الاندبندنت