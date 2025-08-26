عربي وإقليمي

24 شهيدًا حصيلة غارات الاحتلال ومجازره الوحشية في قطاع غزة منذ الليلة الماضية

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 24، جراء سلسلة غارات جوية واعتداءات وحشية نفذها جيش الاحتلال منذ الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد سيدتين وعدد من الإصابات في قصف استهدف مستودعًا في شارع عكيلة بمدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى استشهاد مواطن في قصف نفذته طائرة مسيّرة قرب ملعب الدرة في المنطقة نفسها.

كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على محيط كلية فلسطين التقنية شمال دير البلح، فيما أسفر استهداف شارع البساتين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشارت المصادر إلى استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في محور نتساريم وسط القطاع، بالتزامن مع غارتين إسرائيليتين شرقي مدينة غزة، وإطلاق نيران مكثف شمالي خان يونس جنوبي القطاع. كما شهدت بلدة جباليا والنزلة شمال القطاع غارات كثيفة وعمليات نسف لمنازل المواطنين، إضافة إلى تفجير عدد من المنازل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

غازات سامة مجهولة في أجواء غزة وتحذيرات طبية

أكدت مصادر طبية تعمد الاحتلال ارتكاب جريمة جديدة بحق المدنيين، من خلال نشر غازات مجهولة ناتجة عن تفجير روبوتات عسكرية في أحياء سكنية مكتظة أبرزها الشيخ رضوان، الجلاء، وجباليا النزلة، ما أدى إلى حالات اختناق وضيق في التنفس وحرقان في الأنف والجلد لدى عشرات المدنيين.

ووفق مختصين، فإن استخدام هذه المواد السامة يندرج في إطار حرب الإبادة الممنهجة ضد السكان.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة، د. محمد أبو عفش، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد مرضى الصدر والجهاز التنفسي، خاصة بعد القصف الذي استهدف حي الزيتون وجباليا، لافتًا إلى أن عدد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي تجاوز 490 ألف حالة في القطاع، وسط انتشار روائح غازات جديدة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال بتفجير روبوتات مفخخة في أحياء الصبرة والزيتون، ونسف مبانٍ سكنية في مناطق الزرقا وجباليا النزلة والزيتون.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 62,192 شهيدًا، و157,114 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: موقع المنار