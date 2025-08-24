عربي وإقليمي

عدوان صهيوني على العاصمة اليمنية صنعاء

تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء عصر اليوم الأحد لعدوان صهيوني غاشم استهدف عدداً من المرافق الحيوية والخدمية.

واستهدف طيران العدوان الصهيوني محطة شركة النفط بشارع الستين في العاصمة صنعاء، كما استهدف بعدة غارات أخرى محطة كهرباء حزيز جنوبي العاصمة.

وتأتي هذه الغارات الإجرامية في ظل استمرار الدعم والاسناد اليمني لغزة ومقاومتها الباسلة.

وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، إن “الغارات الصهيونية على صنعاء استهدفت مواقع مدنية لا علاقة لها بالجانب العسكري، في محاولة للإضرار بالمدنيين كما يفعل العدو في غزة”. وأكد أن “هذا العدوان يعكس حجم الألم الذي تلقاه الكيان من الصواريخ والمسيرات اليمنية، ويثبت نجاح الضربات في تحقيق أهدافها داخل فلسطين المحتلة”.

بدوره، شدد عضو المكتب السياسي في أنصار الله محمد البخيتي على أن “العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يثنينا عن مواصلة إسناد غزة مهما كانت التضحيات”، مضيفًا: “القضية محسومة بالنسبة لنا، فإما خلود في الجنة أو خلود في النار”.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحركة، نصر الدين عامر، أن “الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت بفضل الله من التصدي لمعظم التشكيلات القتالية المشاركة في العدوان، باستخدام منظومات دفاع جوي محلية الصنع”، مؤكدًا أن “استهداف محطة وقود مدنية في شارع رئيسي لن يؤثر على العمليات العسكرية المساندة لغزة، وإنما يكشف وحشية وإفلاس العدو”.

وختم عامر بالتشديد على أن “العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”، لافتًا إلى أن “المجتمع الدولي، بتجاهله جرائم الاحتلال، يؤسس لثقافة تمرد على القوانين والمواثيق التي تحمي سيادة الدول وحق الشعوب في الاستقلال”.

المصدر: المسيرة +مواقع