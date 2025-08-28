عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء يستهدف مناطق مدنية ولا صحة لاستهداف قيادات

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفة مناطق مدنية وأعياناً عامة، وفق مصادر يمنية محلية.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء خلال العدوان الصهيوني على العاصمة اليوم.

وجدد المصدر التأكيد على أن ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم.

وأشار المصدر إلى أن جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها، والعمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

كما أكد المصدر أن “يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة بإذن الله”.

وفي السياق، قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، نصر الدين عامر، إن جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها، مشدداً على أن العمليات اليمنية والإسناد الشعبي والرسمي لغزة والمقاومة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة بإذن الله.

وأضاف عامر أن يد الشعب اليمني القوية، بعون الله، ستطال مجرمي الحرب الصهاينة، مؤكداً استمرار صمود اليمنيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار