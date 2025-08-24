عربي وإقليمي

الإمام الخامنئي: الوحدة الوطنية درع فولاذي عظيم

أكّد الإمام السيد علي الخامنئي، أنّ الأعداء باتوا على يقين بأنّ «صمود ووحدة الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة المقتدرة»، إضافةً إلى «الهزائم القاسية التي مُني بها العدو في هجماته العسكرية»، أثبتت استحالة تركيع الشعب الإيراني أو إخضاع النظام الإسلامي بالقوة.

وأشار في ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، وأمام حشد غفير من أبناء الشعب الإيراني،إلى أنّ هذه القوى تسعى اليوم لتحقيق مآربها عبر «بثّ الفرقة والانقسام داخل البلاد»، مؤكداً في المقابل أنّ مسؤولية الجميع—من أبناء الشعب والمسؤولين إلى أصحاب الكلمة وأهل القلم—تتمثل في التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها «درعاً فولاذياً مقدساً وعظيماً»، والعمل الدؤوب على ترسيخها وتعزيزها.

المصدر: موقع الإمام الخامنئي