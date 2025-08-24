المغير: الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأفراد، بل يعمل على تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية ومنازل المدنيين في إطار “التطهير العرقي” الهادف إلى تغيير الواقع السكاني والجغرافي في غزة