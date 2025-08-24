مدير الإمداد في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمد المغير: الاحتلال يتعمد تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة تشمل القصف الجوي والاقتحامات البرية إلى جانب سيطرة نيرانية كثيفة ما حول القطاع إلى منطقة محاصرة بالكامل، دون أي بقعة آمنة