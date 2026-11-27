قوى الأمن حذّرت المواطنين من أشخاص يدّعون امتلاك “قدرات روحانيّة”

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة انه “في إطار متابعته للشكاوى الواردة إليه، تبيّن لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية تعرّض عدد من المواطنين لعمليات نصب وابتزاز مادي، من قبل أشخاص يروجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدّعين امتلاكهم قدرات روحانية أو قدرتهم على تلبية رغبات الزبائن وحل مشاكلهم، ولا سيما العاطفية منها، تحت مسميات مختلفة، من بينها «جلب الحبيب»، و«إعادة المطلقة»، و«موافقة الأهل على الشريك» وغيرها.

وبحسب التحقيقات والاستقصاءات، يعمد هؤلاء الأشخاص إلى استدراج الضحايا، ولا سيما الذين يمرون بظروف عاطفية أو اجتماعية صعبة، ويطلبون منهم القيام بأفعال منافية للحشمة أو الظهور عراة أمام الكاميرا، تحت ذرائع مرتبطة بما يسمى «الأعمال الروحية»، ثم يعمدون إلى توثيق هذه الأفعال بواسطة صور ومقاطع فيديو، لاستخدامها لاحقاً في ابتزاز الضحايا وطلب مبالغ مالية منهم، تحت تهديدهم بنشر هذه المواد.

وتبيّن من المتابعة أن عدداً من هذه الصفحات والأشخاص قد يكونون موجودين خارج الأراضي اللبنانية، فيما تستمر القطعات المختصة في إجراء التحقيقات والاستقصاءات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم، بالتنسيق مع القضاء المختص.

لذلك، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الوقوع ضحية هذا النوع من عمليات النصب والابتزاز، وتطلب منهم عدم:

-التواصل أو التفاعل مع صفحات أو أشخاص مجهولين يدّعون ممارسة السحر أو تقديم خدمات العلاج الروحي عبر الإنترنت

-إرسال أي صور أو مقاطع فيديو شخصية، ولا سيما تلك التي يمكن استخدامها للإساءة إليهم، إلى أي جهة مجهولة، تحت أي ذريعة كانت.

-مشاركة المعلومات الشخصية أو الحساسة مع أشخاص مجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

-الاستجابة لطلبات المبتزين أو تحويل أي مبالغ مالية إليهم عند التعرض لمثل هذه العمليات.

إضافة إلى ذلك، يُرجى المبادرة إلى الإبلاغ عن أي محاولة نصب أو ابتزاز، عبر تقديم شكوى لدى النيابة العامة، أو يمكن إرسالها من خلال خدمة «بلّغ» المتوافرة على تطبيق قوى الأمن الداخلي، المتاح على متجري «App Store» و«Google Play»، وذلك بغية متابعة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. كما يُرجى عدم حذف الرسائل أو المحادثات أو أي مواد من شأنها المساعدة في تحديد هوية المرتكبين وكشفهم.

واكدت المديرية استمرارها في متابعة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص”.