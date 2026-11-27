الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مع الشبان، فيما هاجم مستوطنون منزلاً في قرية عورتا جنوب نابلس.

أما في محافظة قلقيلية، فقد طالت الاقتحامات مدينة قلقيلية وبلدتي النبي إلياس وجيوس، إذ داهمت القوات عدداً من المنازل في جيوس، إلى جانب اقتحام حي كفر سابا في المدينة ومداهمة أحد المنازل فيه.

فيديو| جانب من انتشار قوة راجلة داخل أزقة مخيم بلاطة شرق نابلس. https://t.co/LZaIoohJuE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2026

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر أبو لبدة ووالده، عقب اقتحام منزلهما في حي كفر سابا، وذلك بعد ساعات من الإفراج عنه.

وفي جنين، اقتحمت القوات قرية رمانة غرب المحافظة وداهمت منزلاً فيها، بينما شهدت محافظة طوباس اقتحام قرية تياسير شرق المدينة ومداهمة أحد منازلها.

وفي محافظة نابلس، توغلت قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق المدينة، وانتشرت قوة راجلة في أزقته، وداهمت منازل عدة، قبل اعتقال الطفل محمد درويش المسيمي من منزل عائلته. كما اقتحمت مخيم العين غرب نابلس وداهمت منزلاً، إلى جانب اقتحام قرية قريوت جنوب المحافظة.

فيديو| جانب من اقتحام قوات الاحتلال لسوق مخيم بلاطة شرق نابلس. https://t.co/lAFoG13aCW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2026

بالتزامن مع ذلك، هاجم مستوطنون منزلاً في قرية عورتا جنوب نابلس، في اعتداء جديد يستهدف المواطنين وممتلكاتهم.

وامتدت عمليات الاقتحام إلى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، ضمن حملة عسكرية شملت عدة محافظات ومناطق في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تنفيذ المستوطنين 55 اعتداءً أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات في 46 تجمعاً فلسطينياً خلال الفترة بين 17 و23 من الشهر ذاته، مقارنة بمتوسط أسبوعي بلغ 53 اعتداءً منذ مطلع العام. كما سجل إصابة 47 فلسطينياً، بينهم ستة أطفال، خلال الفترة نفسها، جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، إضافة إلى تهجير 11 فلسطينياً بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية و67 آخرين نتيجة عمليات الهدم.

وأشار التقرير إلى توثيق 435 اعتداءً للمستوطنين مرتبطاً بموسم قطف الزيتون، خلال الفترة الممتدة من الأول من أيلول/سبتمبر وحتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أعلى عدد يُسجل خلال موسم واحد منذ بدء الأمم المتحدة رصد هذه الاعتداءات.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام