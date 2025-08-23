لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد سليم الخطيب في دير سريان

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة دير سريان الجنوبية، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد سليم سلمان الخطيب “الحر العاملي”، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ – الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ (عج) حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

المصدر: موقع المنار