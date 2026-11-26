الجيش يوقف 3 مواطنين بعد تبادل لإطلاق النار في الكنيسة ومطلوبًا في صحراء الشويفات في حقه مذكرات توقيف عدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 26 /11 /2026، وأثناء مرور دورية من الجيش في بلدة الكنيسة – قضاء بعلبك لملاحقة المخلين بالأمن، أطلق 3 أشخاص النار من داخل سيارة على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدّى إلى إصابة امرأة كانت برفقتهم، نُقلت إلى أحد المستشفيات للمعالجة. نتيجة ذلك، أُوقف المواطنون الثلاثة (م.ح.) و(ر.ح.) و(خ.ز.)، وهم من أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار. وضُبطت في حوزتهم الأسلحة المستخدَمة وذخائر حربية، إضافةً إلى 4 مذنّبات صاروخية.

كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة صحراء الشويفات – قضاء عاليه، المواطن (ح.م.) لارتكابه عدة جرائم: إطلاق النار والقتل، التعدي على عسكري في الجيش، تعاطي المخدرات، السلب والسرقة بقوة السلاح.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.