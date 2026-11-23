البرهان: لا مكان للمليشيا المتمردة في مستقبل السودان ولا تراجع ولا مهادنة

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أن قوات الدعم السريع، التي وصفها بـ”المليشيا المتمردة”، وأعوانها “لا مكان لهم في مستقبل الدولة السودانية”.



وشدد البرهان، وهو القائد العام للقوات المسلحة السودانية، على أنه لا تراجع ولا مهادنة.

وقال البرهان، في كلمة أثناء تقديمه واجب العزاء لأسرة المقدم أسامة الصادق عبدالوكيل بمنطقة المحس في ترانج، إن “الخيار أمام المتمردين ينحصر في أمرين: إلقاء السلاح والاستسلام، أو مواجهة الحسم العسكري الكامل”.

وأعرب عن ثقته في تحقيق “النصر النهائي”، مستندا إلى ما وصفه بعزيمة القوات المسلحة وإرادة الشعب السوداني.

وأكد البرهان أن “دماء من سقطوا في حرب الكرامة أمانة في أعناق القوات المسلحة والشعب.. سقوط الشهداء يزيد القوات المسلحة إصرارا على مواصلة المسيرة”.

المصدر: وكالة سونا + روسيا اليوم