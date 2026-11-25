السودان يرفض مبادرة إثيوبية للحوار ويشكك في حياد أديس أبابا

رفضت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، مبادرة أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، أمس الثلاثاء، لاستضافة حوار شامل بين الأطراف السودانية في أديس أبابا، معتبرة أن إثيوبيا لا تستوفي شرط الحياد اللازم لاستضافة الحوار أو تيسيره، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تصاعد الاشتباكات وتفاقم النزوح في السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الحكومة تأكيدها أن “حياد الدولة المستضيفة للحوار واحترامها لسيادة السودان، شرطان أساسيان لقبول أي دور في هذا الشأن”.

وجددت الحكومة السودانية اتهاماتها لإثيوبيا بدعم “مليشيا الدعم السريع المتمردة”، وإطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان.

وأكدت أن الحكومة الإثيوبية “لا تستوفي شرط الحياد اللازم لاستضافة الحوار أو تيسير أعماله”، وفق ما نقلته سونا.

ودعت الخرطوم إلى إجراء تحقيق مستقل يكشف الوقائع ويحدد المسؤوليات، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، صونا لسيادة البلاد.

كما دعت الاتحاد الأفريقي والجهات الإقليمية والدولية المعنية إلى “احترام موقفها واستبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات لاستضافة الحوار السوداني أو تيسيره”.

وشددت الحكومة على حرصها على الحفاظ على روابط الجوار بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وأكدت أن تحديد مكان الحوار وجدول أعماله واختيار الجهة التي تتولى تيسيره حق للسودانيين، يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم الحرة، مشددة على أن سيادة السودان واستقلال قراره الوطني لا يخضعان للمساومة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، الثلاثاء، استعداد بلاده لاستضافة حوار شامل ومفتوح تشارك فيه جميع الأطراف السودانية، مؤكدا استعداد أديس أبابا للوقوف “على مسافة واحدة من جميع الأطراف السودانية”.

وقال آبي أحمد إن بلاده مستعدة لتهيئة منبر للحوار يتسم بـ”الانفتاح والجدية والاحترام المتبادل، بما يتيح للسودانيين مناقشة خلافاتهم والتوصل إلى حلول توافقية بإرادتهم الوطنية المستقلة”.

وأعرب عن تطلع إثيوبيا إلى أن يفضي الحوار إلى تفاهمات سياسية واسعة تشمل وقف الحرب وإطلاق مسار وطني جامع والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذه الترتيبات تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع، وتعمل على استعادة مؤسسات الدولة وصون وحدة السودان وسيادته وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

ولم يحدد رئيس الوزراء الإثيوبي موعداً لانطلاق الحوار المقترح أو آليات المشاركة فيه.

تحذيرات أممية

في غضون ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها البالغ” إزاء تقارير عن تجدد القتال في السودان، محذرة من أن تصاعد الاشتباكات يفاقم الأزمة الإنسانية ويدفع آلاف الأشخاص إلى النزوح.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن القتال يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في معظم أنحاء السودان.

وأشار إلى أن تقييما أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وشركاؤه في ولاية النيل الأزرق رصد نزوح أكثر من 6700 أسرة في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن معظم الأسر النازحة تحاول الاحتماء تحت الأشجار، في ظل حاجتها الماسة إلى المياه والغذاء والخدمات الصحية والمأوى الطارئ وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني يعملون على تحديد الاحتياجات العاجلة وإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وفي ولاية غرب كردفان، أفاد دوجاريك بنزوح أكثر من 1100 شخص، الاثنين، من منطقة أبو زبد، ليرتفع عدد النازحين منها منذ الأسبوع الماضي إلى نحو 7500 شخص.

وجدد المتحدث الأممي دعوة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

المصدر: وكالات