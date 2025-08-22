عربي وإقليمي

إيران تعلن عن لقاء مرتقب مع دبلوماسيين أوروبيين لبحث البرنامج النووي وتحذّر من “سناب باك”

أعلنت إيران، الجمعة، عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين دبلوماسييها ونظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، في وقت تهدّد فيه الدول الأوروبية الثلاث بإعادة تفعيل العقوبات على طهران.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، عقب اتصال هاتفي بين الوزير عباس عراقجي ودبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى، أنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل، على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، الدول الأوروبية من تفعيل آلية “سناب باك”، مؤكدًا عدم أهلية هذه الدول قانونيًا وأخلاقيًا للجوء إلى هذه الآلية.

وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، ومنسقة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، أجروا محادثة هاتفية مع عراقجي، جرى خلالها توضيح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه ما يُسمّى بآلية “سناب باك”، ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عدم أهلية هذه الدول قانونيًا وأخلاقيًا للجوء إلى هذه الآلية، محذرًا من عواقب مثل هذا الإجراء.

وشدد عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تتصرف بحزم في الدفاع عن النفس، لم تتخلَّ قط عن نهج الدبلوماسية، وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه.

وردًا على فكرة الأطراف الأوروبية المتكررة بتمديد القرار 2231 من أجل توفير المزيد من الوقت للدبلوماسية، أوضح وزير الخارجية أن هذا القرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن الدولي أساسًا، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع مواقفها وآرائها المبدئية بشأن هذه المسألة، ليس لها أي دور في هذه العملية.

وأضاف عراقجي أن إيران ستتشاور في الوقت نفسه وتتبادل وجهات النظر مع أصدقائها في مجلس الأمن بشأن آثار مثل هذا الإجراء والمضي قدمًا.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، أكدت الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى استعداد الدول الأوروبية لإيجاد حل دبلوماسي. وفي ختام المحادثات، تقرر مواصلة الحوار بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية.

المصدر: وكالة مهر