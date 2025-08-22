عربي وإقليمي

مليونية في صنعاء: ثابتون مع غزة.. رفض للتطبيع وتأييد للمقاومة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم، توافدًا جماهيريًا كبيرًا إلى ميدان السبعين، بالتزامن مع توافد الحشود إلى ساحات المحافظات، للمشاركة في مليونية تحت شعار “ثابتون مع غزة.. لا نخشى التهديدات ولا ترهبنا المؤامرات”.

وأكد المشاركون في البيان الصادر عن المسيرة تمسكهم بالموقف المساند لغزة والشعب الفلسطيني المظلوم، مشددين على إدانة الدعم الواضح من بعض الأنظمة العربية للعدو الصهيوني، والذي يعد سببًا رئيسيًا في استمرار جرائم الإبادة في غزة.

وأشار البيان إلى أن دعم بعض الأنظمة العربية للاحتلال الصهيوني شجّعه على إعلان مخططاته الأكثر خطورة تحت شعار “إسرائيل الكبرى”، داعيًا تلك الدول والأنظمة إلى مراجعة مواقفها وإيقاف تلك الخيانات التي ستعود عليها بالوبال في الدنيا والآخرة.

كما أدان البيان إعلان العدو الصهيوني، بدعم أمريكي، تنفيذ مرحلة جديدة من العدوان الهمجي المتوحش تجاه مدينة غزة، مؤكدًا الشدّ على أيدي المجاهدين الأبطال في المقاومة الفلسطينية الذين يواصلون توجيه ضربات مذهلة وغير مسبوقة للعدو.

وأشاد البيان بعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر وفي عمق العدو، مباركًا تلك العمليات، وداعيًا إلى المزيد من التصعيد والتطوير والابتكار في مواجهة الاحتلال.

ودعا المشاركون شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تقديم الدعم بمختلف أشكاله للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ومواجهة كل المخططات التي تستهدفهما، مؤكدين أن الشعب اليمني سيظل ثابتًا في دعمه لفلسطين وقضيتها العادلة، دون أن ترهبه التهديدات أو المؤامرات.

المصدر: موقع المنار