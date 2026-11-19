الصومال يطلب من سفير الإمارات المغادرة ويشير إلى “عدوان سافر”

أمرت الصومال السفير الإماراتي اليوم الخميس بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واستدعت سفيرها من أبوظبي، متهمة الإمارات ​بانتهاكات للسيادة الصومالية ترقى إلى “عدوان سافر”.

وقال وزير الإعلام ‌عبد الفتاح قاسم محمد في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يتعاون مع الإمارات في عدوانها على الصومال”.

وأضاف “نحث جميع الصوماليين على الدفاع عن بلدهم والتوحد ​ضد الغزو السافر الذي تشنه الإمارات على سيادة الصوماليين وأمنهم وأرضهم ​ووحدتهم”.

ولم يوضح الوزير الإجراءات التي اتخذتها الإمارات وأثارت رد الصومال. ⁠واتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، ​بتقديم دعم اقتصادي وسياسي لبعض حكومات الأقاليم الصومالية لمعارضة الحكومة الاتحادية.

ولم يصدر ​بعد رد من وزارة الخارجية الإماراتية.

وقالت الصومال في يناير كانون الثاني إنها أنهت جميع الاتفاقات مع الإمارات، ​بما في ذلك اتفاقيات الموانئ والتعاون الدفاعي والأمني، متهمة الإمارات بتقويض سيادتها الوطنية.

واستخدمت الإمارات منذ فترة طويلة ثروتها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، مستعينة بمزيج من النفوذ الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي لتعزيز تدخلها الإقليمي.

وظلت سلطة الحكومة الاتحادية ​الصومالية محدودة في أنحاء ​البلاد على مدى ⁠عشرات السنين، ولم تنجح في هزيمة بعض الجماعات رغم الدعم الدولي المستمر منذ سنوات، بما في ذلك قوات ​حفظ السلام الأفريقية والضربات الجوية الأمريكية.

المصدر: رويترز