القوات المسلحة اليمنية: تمكنا من التصدي لتشكيل حربي سعودي نوع F-15 عصر اليوم في أجواء محافظة الحديدة بصواريخ أرض جو يمنية الصنع وتم إجباره على المغادرة والعودة دون تنفيذ عدوانه