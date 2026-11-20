القوات اليمنية تستهدف محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان وتوقع أضراراً كبيرة

ردت القوات المسلحة اليمنية على الاعتداءات السعودية التي طالت محطات كهرباء صعدة والمخا وميناء الحديدة، بعمليات نوعية استهدفت منشآت حيوية سعودية.

وقال العميد يحيى سريع في بيان مساء اليوم: “نفذت قواتنا المسلحة بعون الله عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان”، مؤكداً أن “الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت أضراراً كبيرة”.

وأضاف متحدث القوات المسلحة أن “هذا الاستهداف يأتي رداً على استهداف العدوان السعودي المجرم لمحطات كهرباء صعدة والمخا، واستهداف سابق ظهر اليوم لأحد الأرصفة في ميناء الحديدة”.

وفي ختام البيان، أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية للنظام السعودي “أن أي استهداف لميناء الحديدة أو محطات الكهرباء سيتم الرد عليه مباشرة في موانئه ومحطاته الكهربائية”.