رئيس حزب “يش عتيد” رئيس الوزراء الصهيوني السابق يائير لابيد: سيكون عملاً من الجنون وتعريضاً لشعب “إسرائيل” للخطر إذا لم نُطِح بنتنياهو من منصبه في أسرع وقت ممكن