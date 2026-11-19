معاريف: لقد ابتكروا معادلة هرمز ويلعبون على سعر الغاز وفككوا الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وجعلوا الرئيس الأمريكي عاجزاً عن أداء مهامه وأرسلوا جميع وزراء حكومته للنوم في ملاجئ داخل قواعد عسكرية في الولايات المتحدة