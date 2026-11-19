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الرئيس الصيني: ينبغي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير تدفق آمن وسلس للبيانات
19-11-2026 04:10 صباحًا
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