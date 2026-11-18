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وزارة الخارجية الإيرانية: تدعو الجمهورية الإسلامية حكومات المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع المعتدين من مواصلة استخدام أراضيها والقواعد والمنشآت الموجودة فيها للتخطيط للأعمال العدوانية ضد إيران والتحضير لها وتنفيذها
18-11-2026 23:35 مساءً
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