القوات المسلحة اليمنية: تمكنت قواتنا من تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا حيويا حساسا في منطقة جيزان بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله