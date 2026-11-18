الجيش الإيراني: يخضع أي عبور في مضيق هرمز للالتزام بالضوابط المعلنة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإجراء التنسيقات اللازمة واختيار الممرات البحرية المصرح بها والإبقاء على أجهزة التتبع والملاحة قيد التشغيل