شادي السيد يحذّر من تهميش طرابلس بعد غياب مرشّحيها عن انتخابات مجلس جمعية الصناعيين

حذّر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، النقيب شادي السيد، من تهميش طرابلس وإقصائها عن المواقع الأساسية في المؤسسات الاقتصادية، بعدما أُقفل باب الترشّح لانتخابات مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين المرتقبة من دون أن تترشّح أيّ شخصية طرابلسية لخلافة الصناعي عمر حلّاب.

وقال السيد، في بيان، إن غياب مرشّح من المدينة يطرح تساؤلات بشأن مدى الاهتمام بضمان استمرار حضور طرابلس في الجمعية، ولا سيّما أن للمدينة والشمال تجربة صناعية بارزة على مستوى لبنان.

ولفت إلى غياب جمعية الصناعيين في طرابلس والشمال عن المشهد، داعياً إلى إعادة تفعيلها واستعادة دورها. وشدّد على ضرورة معالجة مسألة التمثيل الطرابلسي وعدم ترك مقعد المدينة شاغراً «سواء بالتغيّب أو بالتغييب».

وأكّد السيد أن طرابلس تستحق تمثيلاً يتناسب مع مكانتها الصناعية ودورها الاقتصادي، رافضاً استمرار تهميشها وإبعاد شخصياتها عن المواقع الوطنية الأساسية.

المصدر: موقع المنار