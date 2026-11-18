الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي تعزّزان التنسيق والتعاون المشترك

عقدت قيادتا الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي اجتماعًا تنسيقيًا، بحثتا خلاله سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تطوير العمل الإنساني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لأهلنا ومجتمعنا.

حضر الاجتماع عن جانب الهيئة الصحية الإسلامية، السادة عدنان مقدّم، وصادق حمية، ومهدي بيلون، وعن جانب جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، السيدان علي عباس وساري بدراح.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق الميداني، وتوحيد الجهود والإمكانات، وتطوير أطر التعاون المشترك في مجال الدفاع المدني، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة في مختلف الظروف والطوارئ.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل والتنسيق، وتكامل الجهود والعمل بروحٍ واحدة، انطلاقًا من المسؤولية الإنسانية المشتركة، وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات لأهلنا، وتعزيز ثقافة التعاون والتكافل في خدمة المجتمع.

المصدر: موقع المنار