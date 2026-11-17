رابطة علماء اليمن تدين مسلسل الإجرام السعودي بحق اليمنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار، ورضي عن أصحابه الأخيار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

تدين رابطة علماء اليمن بشدة مسلسل الإجرام السعودي بحق اليمنيين والتي كان أخرها استهداف مسجد نوح في مديرية كتاف بصعدة ومصنع تابع لمؤسسة اليتيم بأمانة العاصمة، ومصنع إسفنج في الحديدة واستهداف المسعفين والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح، وتؤكد أن هذا الإجرام لن يفت في عضد شعبنا ولن يوهن من عزيمته بل سيدفعه إلى المزيد من الاستبسال والقتال في سبيل الله حتى النصر بإذن الله تعالى.

وتشيد الرابطة بالإنتصارات التي منَّ الله بها على أيدي القوات المسلحة في تأمين المناطق التي أعلنت عنها وطردت تحشيدات العدوان السعودي منها.

وتدعو أبناء شعبنا أن يكونوا على ثقة بأن الجيش والقوات المسلحة لن تستهدف إلا تحشيدات العدوان السعودي.

كما تشيد الرابطة بالتعامل الإسلامي والأخلاقي لقواتنا المسلحة مع الأسرى، وتدعو أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية إلى التحلي بالحكمة والإصغاء لداعي العقل والدين في جمع الكلمة ووحدة الصف فكلنا شعب واحد وأبناء وطن واحد، وكلنا مسلمون، وتدعوهم إلى عدم الزج بأبنائهم إلى محارق الموت والهلاك خدمة للعدوان السعودي الذي لم يعد يخفى على الجميع أطماعه، والذي يعمل من أجل مصلحة العدو الصهيوني والأمريكي، ومَنْ يستخدمهم اليوم سيسحقهم غدا، لأن هدفه السيطرة على اليمن بأكمله جنوبه وشماله خدمة للعدو الصهيوني والأمريكي، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُون﴾.

وتجدد الرابطة رفضها واستنكارها لتكرار مزاعم استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتؤكد أن هذه المزاعم المتكررة هي محض افتراء وبهتان عظيم وإساءة لهما.

وتدعو رابطة الأمة الإسلامية علماء وأنظمة وشعوبا إلى إغاثة أخواننا المستضعفين في غزة جراء ما يعانونه من استمرار العدوان والحصار الصهيوني، وفاقم المعاناة أكثر جراء المنخفض الجوي وتدين الرابطة بشدة وتندد بغضب انتهاك العدو الصهيوني حجاب الأسيرات الفلسطينيات في سجونه.

وتدين الرابطة بشدة الأحكام الجائرة بحق العشرات من علماء البحرين الكرام بالسجن المؤبد، في الوقت الذي تضامن النظام في البحرين مع الصهاينة، وتعلن الرابطة تضامنها الكامل مع علماء البحرين وشعبه المظلوم، وتؤكد أن الظلم مهما طال إلى زوال، قال تعالى:﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون﴾.

وتحذر الرابطة من إشعال نار الفتنة في العراق الذي من المفترض أن يستكمل التحرر من أمريكا لا أن يصغي إلى مطالبها بنزع سلاح المقاومة الإسلامية، وتدعو العراقيين إلى الوعي وتغليب مصلحة العراق وشعبه على مصالح أمريكا وإسرائيل.

وتجدد الرابطة وقوفها وتضامنها الكامل مع المقاومة الإسلامية في لبنان، التي أثبتت أنها عصية على العدوان، وقوية بالإيمان، وكانت ما زالت ملهمة للأحرار بشهدائها وصبرها وثباتها.

كما تدين الرابطة استقدام ممثلة أجنبية كافرة منحلة أخلاقيا وسيئة السمعة إلى سوريا وإدخالها إلى الجامع الأموي، وتنقلها بصفة رسمية في مدن سوريا العتيقة، وتدين كذلك التوغلات الصهيونية في الأراضي السورية.

وختاما نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن ينصر المجاهدين ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

المصدر: بيان