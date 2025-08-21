الخميس   
   21 08 2025   
   27 صفر 1447   
   بيروت 15:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ‫‫حماس في الذكرى الـ 56 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك: لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر من الأقصى