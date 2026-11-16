روسيا تحذر بريطانيا من تقييد مشاركتها في مجموعة العشرين

حذر السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية مارات بيردييف من عواقب وخيمة إذا حاولت بريطانيا تقييد حقوق روسيا خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2027.

وقال بيردييف، المسؤول عن شؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، إن لندن لم تعلن حتى الآن موقفا محددا بشأن مشاركة روسيا في فعاليات المجموعة التي ستستضيفها بريطانيا.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لا يحق لها فرض إرادتها على بقية الأعضاء أو اتخاذ قرارات منفردة بشأن الدول التي تشارك في أعمال المجموعة.

وأضاف: “سنرى كيف ستتصرف لندن على أرض الواقع. لكن أمرا واحدا واضحا، وهو أن أي انتهاك لحقوق روسيا لن يمر دون رد. وأي تصرفات استفزازية في هذا الشأن ستكون لها عواقب وخيمة. ونرى أن تجنب مثل هذا السيناريو سيكون الخيار الأمثل”.

وتأتي تصريحات بيردييف بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، في مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” نقلتها وسائل إعلام بريطانية في 5 نوفمبر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقررة في مانشستر عام 2027.

وأرجع بورنهام موقفه إلى العقوبات البريطانية المفروضة على مسؤولين روس، مع إقراره بوجود اعتبارات إجرائية تتعلق بتوجيه الدعوات، نظرا إلى استمرار عضوية روسيا في المجموعة.

وفي 10 نوفمبر، أعلنت الحكومة البريطانية، في رد برلماني، أنها لن تؤكد الترتيبات التنظيمية لرئاستها مجموعة العشرين قبل انتهاء القمة الأمريكية المقررة في ديسمبر 2026. ولم يتضمن الرد موقفا محددا حول مشاركة الوفد الروسي.

وفي سياق متصل، أعلن بيردييف أن موسكو بدأت تشكيل وفدها للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي يومي 14 و15 ديسمبر المقبل، موضحا أن اسم رئيس الوفد سيعلن رسميا لاحقا.

ومن المقرر أن تنتقل رئاسة مجموعة العشرين إلى بريطانيا في عام 2027، على أن تستضيف مانشستر قمة قادة المجموعة يومي 27 و28 نوفمبر من العام نفسه.

المصدر: روسيا اليوم