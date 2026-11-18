اتفاق روسي صيني لتوسيع التعاون في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة



اتفقت روسيا والصين على شراكة استثمارية استراتيجية لتطوير الصناعات المتقدمة وتعزيز التعاون التكنولوجي، وسط توجه لإقامة مشاريع إنتاج مشتركة وتوسيع حضور شركات البلدين في أسواق جديدة.



وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف في منشور عبر منصة “ماكس” أن الصندوق وشركة “يونزه كابيتال” الصينية اتفقا على إقامة شراكة استثمارية استراتيجية طويلة الأمد، بهدف تطوير التعاون الصناعي بين روسيا والصين، مؤكدا أن البلدين يعملان على توسيع شراكتهما العملية في مجالي التكنولوجيا والاستثمار.



وأوضح أنه تم التوصل للاتفاق على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “آبيك” في مدينة شينجين الصينية.



وأشار دميترييف إلى أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة نفذ بمشاركة شركاء من دول آبيك، أكثر من 60 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 900 مليار روبل، شملت قطاعات البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا وغيرها.



وأضاف أن الاتفاق الجديد مع “يونزه كابيتال” يستهدف تطوير مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.



ولفت إلى أن روسيا والصين تعتزمان توسيع التعاون في مجالات المواد المتقدمة والأتمتة الصناعية وتكنولوجيا الطيران والفضاء والتقنيات البحرية العميقة.



كما ستعمل الأطراف على دعم توطين الإنتاج وإنشاء سلاسل إمداد مشتركة بين الشركات الروسية والصينية، فيما يجري بحث إنشاء صندوق استثماري مشترك لتسهيل دخول أسواق البلدين وجذب المستثمرين.



وأكد دميترييف أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل الإمكانات التكنولوجية لروسيا والصين إلى مشاريع صناعية ناجحة تجاريا، من خلال توحيد الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات وتطوير الإنتاج المشترك والوصول إلى أسواق جديدة.



وانطلقت أمس في شنتشن قمة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، إذ يجتمع أكثر من 2000 ممثل من الأوساط السياسية والتجارية قبيل قمة قادة اقتصادات “آبيك” المقررة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

المصدر: روسيا اليوم