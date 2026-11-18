بوتين وشي جين بينغ يواصلان مباحثاتهما في لقاء بصيغة مصغرة

واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ مباحثاتهما في صيغة مصغرة، خلال إفطار عمل في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، المنعقدة يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت المفاوضات الروسية الصينية قد عُقدت في وقت سابق بمقر “تشيلين شانتشوانغ” الحكومي، بمشاركة وفدي البلدين. وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن المباحثات محدودة الحضور تتناول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، بما فيها الوضع في أوكرانيا.

المصدر: وكالات