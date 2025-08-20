لبنان

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أنّ” غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغا عند الساعة 16:35 من بعد ظهر اليوم حول سقوط مواطن من مظلة شراعية أثناء ممارسته ألعابًا بهلوانية فوق شاطئ جونية”.

على الفور، تحرّكت فرق متخصّصة من وحدة الإنقاذ البحري ومن مركز جونية البري إلى المكان، وأجرت عملية مسح دقيقة في البحر، حيث تم العثور على الضحية على بُعد نحو 15 مترًا من الشاطئ، وتبيّن أنه فارق الحياة.

نُقلت الجثة إلى الشاطئ تمهيدًا لنقلها إلى المستشفى، بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: مواقع