الدنمارك | ناشطون يحتجون على مشروع مركز بيانات لمايكروسوفت جنوب كوبنهاغن ويحذرون من الأثار البيئية

تظاهر نحو مئة ناشط، امس السبت، أمام موقع مركز بيانات تعتزم شركة مايكروسوفت إنشاءه في مدينة كويه، جنوب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتجاجًا على التوسع في بناء مراكز البيانات واستهلاكها المتزايد للطاقة والمياه، وذلك استجابة لدعوة إلى تنظيم تحركات احتجاجية تستمر يومين في أنحاء أوروبا.

ورفع المحتجون لافتات تنتقد التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء مراكز البيانات، محذرين من تداعياتها البيئية ومن الضغط الذي قد تفرضه على موارد الطاقة والمياه، في وقت تسعى فيه الدول إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الكهرباء النظيفة.

وقال لوكاس غروندتفيك، البالغ 26 عامًا والناشط في حركة الشباب الأخضر، إن مراكز البيانات تنتشر في مختلف أنحاء الدنمارك بوتيرة متسارعة، معتبرًا أنه لا ينبغي السماح لها باستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. ورأى أن تنظيم الاحتجاجات على مستوى أوروبي يمنح التحركات قوة أكبر ويوحّد الأصوات الرافضة لهذا التوسع.

من جهتها، تساءلت المتظاهرة مارتا ماتوس، البالغة 36 عامًا، عن مدى الحاجة إلى مزيد من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في ظل أزمة المناخ، مشيرة إلى أن تشغيل هذه المنشآت يتطلب كميات إضافية من الطاقة والمياه، وهي موارد قالت إن من الصعب تحمّل استهلاكها بهذا الحجم.

وأوضحت أنّ بناء مراكز البيانات بات يتسارع، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الكهرباء، محذرة من أن شبكة الكهرباء الدنماركية قد لا تكون قادرة على استيعاب هذا التوسع.

بدورها، قالت المتظاهرة يوليا، البالغة 25 عامًا، إنها لا تملك حلًا واضحًا للمسألة، لكنها ترى أن تخصيص هذا القدر من الكهرباء لمراكز البيانات أمر غير مستدام، ولا سيما أن المجتمع يحتاج إلى الطاقة من أجل المضي قدمًا في عملية التحول نحو الكهرباء.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل جدل متصاعد في أوروبا بشأن الأثر البيئي للتوسع في إنشاء مراكز البيانات، التي تشكل بنية أساسية للخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنها تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والمياه لأغراض التبريد.

وفي الدنمارك، حذرت الحكومة في تموز/يوليو 2026 من أن القدرة الاستيعابية لشبكة الكهرباء باتت شبه مستنفدة في مناطق عدة، وأن الطلب على ربط مشاريع جديدة بالشبكة ينمو بوتيرة أسرع من خطط توسيعها، ما دفعها إلى طرح خطة طوارئ لترتيب أولويات استخدام الطاقة المتاحة.

وفي هذا السياق، تواصل شركة مايكروسوفت تنفيذ مشروع مركز بيانات في مدينة كويه، وتوقعت الشركة اكتمال المرحلة الثانية من أعمال البناء في نيسان/أبريل 2028.

المصدر: وكالة يونيوز